Илон Маск покинет пост главы совета директоров Tesla после обвинений в мошенничестве

Основатель Tesla Илон Маск и комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) достигли соглашения по поводу обвинения в мошенничестве из-за заявлений о намерении сделать компанию непубличной.

Согласно заявлению SEC, Маск останется руководителем компании Tesla, но должен покинуть пост председателя совета директоров минимум на три года. На смену ему придет независимый председатель. Также Tesla должна назначить двух новых независимых директоров.



Помимо этого, на бизнесмена наложат штраф в размере 20 миллионов долларов. Tesla также должна будет выплатить аналогичную сумму в качестве штрафа. Еще один пункт соглашения предполагает введение мер контроля и наблюдения над сообщениями Маска.



Теперь указанные договоренности должны быть утверждены судом.

Ранее комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на главу Tesla Илона Маска. Претензии связаны с заявлением миллиардера о готовности выкупить акции Tesla с рынка по $420, хотя у него не было оснований на это.