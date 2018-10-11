Директор 21st Century Fox может сменить Маска на посту главы совета директоров Tesla

Главный исполнительный директор 21st Century Fox Джеймс Мердок, младший сын медиамагната Руперта Мердока, может возглавить совет директоров Tesla вместо Илона Маска.

Как сообщает RT со ссылкой на Financial Times, на эту должность всё ещё рассматриваются другие кандидатуры. При этом сам Маск выступает за кандидатуру ведущего независимого директора компании Антонио Грасиаса.

Напомним, ранее Маск и комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) достигли соглашения по поводу обвинения в мошенничестве из-за заявлений о намерении сделать компанию непубличной. Он останется руководителем компании Tesla, но должен покинуть пост председателя совета директоров минимум на 3 года.