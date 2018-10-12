Кадыров сообщил о примирении Нурмагомедова и Тимати

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказала о примирении чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и рэпера Тимати (Тимура Юнусова), которые поссорились из-за отмененного концерта Егора Крида в Махачкале.

«Главное в нашей жизни — взаимопонимание. Оно невозможно без обоюдного стремления к истине. При этом должен быть кто-то, кто возьмет на себя миссию по достижению такой богоугодной цели в отношениях между людьми. И Хабиба, и Тимура я считаю своими братьями. В данный момент, после общения с ними, я испытываю естественную человеческую радость от того, что это самое взаимопонимание достигнуто», — написал он в Instagram.

По его словам, Тимати «охотно и с большим пониманием принял наши доводы о том, что репертуар даже самого известного артиста должен отвечать специфике того региона, где он должен выступать».

«А что касается Хабиба, то здесь, как оказалось все еще проще. Он и не думал задеть достоинство лично Тимура, когда использовал крепкие выражения в своих нашумевших постах. Я хочу вас заверить еще кое-в чем. Тимур сказал мне, что болел и болеет за Хабиба всей душой вместе с Дагестаном, Кавказом и всей Россией», — подчеркнул Кадыров.



Подробнее о конфликте Нурмагомедова и Тимати читайте в материале «Реального времени».

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