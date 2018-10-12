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Хабиб Нурмагомедов поблагодарил Рамзана Кадырова за подаренный Mercedes W222

13:58, 12.10.2018
Хабиб Нурмагомедов поблагодарил Рамзана Кадырова за подаренный Mercedes W222
Фото: Хабиб Нурмагомедов © khabib_nurmagomedov/instagram

Российский боец и действующий чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за подаренный автомобиль Mercedes W222.

— Большое спасибо Рамзану Ахматовичу и всей Братской Чечне, то, как я благодарен вашей поддержке, словами не описать, и хвала Аллаху, который сделал нас всех братьями посредством нашей религии. И большое спасибо за столь щедрый подарок и, самое главное, уважение, проявленное ко мне, — написал Нурмагомедов в «Инстаграме».

Напомним, вчера Хабибу Нурмагомедову было присвоено звание почетного гражданина Грозного, а также вручен в подарок автомобиль за победу над ирландцем Конором Макгрегором.

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