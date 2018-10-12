Итоги дня: отставка Талгата Абдуллина, арест лидеров «Хизб ут-Тахрир», увольнение саратовского министра труда

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодня, 12 октября.

Президент Татарстана Рустам Минниханов отправил в отставку главу Госжилфонда РТ Талгата Абдуллина и назначил на его место руководителя Госкомитета Татарстана по тарифам Марата Зарипова. Абдуллин, комментируя свою отставку заявил: «Меня не сняли, я сам заявление подал, по собственному желанию».

В Казани Вахитовский суд арестовал жителя Набережных Челнов Раиса Гимадиева, которого подозревают в организации татарстанской ячейки «Хизб ут-Тахрир» (террористическая организация, запрещена в России). Позднее стало известно об аресте лидера российской структуры «Хизб ут-Тахрир» и его помощника в ПФО. По данным источников «Реального времени», руководителем всероссийской структуры «Хизб ут-Тахрир» является 40-летний житель Казани Эдуард Низамов, а его помощником по ПФО — 41-летний житель Чистополя Ильдар Ахметзянов.

Сегодня губернатор Саратовской области принял решение об увольнении министра занятости, труда и миграции Саратовской области Натальи Соколовой. Причиной стали ее слова о том, что жители региона могут прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц. Исполнять обязанности министра после увольнения Натальи Соколовой будет ее первый заместитель Наталья Кривицкая.

МВД России начало проверку группы «Кэшбери» на признаки финансовой пирамиды по запросу Банка России. Накануне «Кэшбери» приостановила свою деятельность до 1 ноября. Ранее регулятор назвал ее самой масштабной финансовой пирамидой за последние годы.

В России размер утильсбора на автомобили могут повысить на 30%. Согласно предложению аппарата вице-премьера Дмитрия Козака, средства, вырученные с импортной продукции, направят на поддержку экспорта.