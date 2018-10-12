Утильсбор на автомобили может вырасти на 30%

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Аппарат вице-премьера Дмитрия Козака предложил реформировать систему утилизационного сбора в автомобильной промышленности.



Речь идет о повышении размера утильсбора на 30%, при этом собранные средства с импортной продукции пойдут на финансирование поддержки экспорта, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в правительстве. Отмечается, что соответствующее предложение уже направлено в Минпромторг и рассматривается как «поддержка локализации производства машин в России».

Действующие механизмы субсидирования (льготные кредиты и лизинг, программы «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль») предложено параллельно переложить на регионы с софинансированием из федерального бюджета.

Ранее Минпромторг предложил ввести утилизационный сбор для производителей газовых турбин, который, в свою очередь, может привести к росту цен на электроэнергию для потребителей.