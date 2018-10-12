В Казани суд арестовал лидера российской структуры «Хизб ут-Тахрир» и его помощника в ПФО

Вахитовский суд Казани арестовал лидеров всероссийской структуры «Хизб ут-Тахрир» (террористическая организация, запрещена в РФ).

Установлено, что обвиняемые организовывали собрания «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», в том числе в апреле 2014 года на территории микрорайона Борисоглебское города Казани и в июле 2014 года на участке местности вблизи поселка Чебакса, сообщили в пресс-службе суда.



По данным источников «Реального времени», руководителем всероссийской структуры «Хизб ут-Тахрир» является 40-летний житель Казани Эдуард Низамов, а его помощником по ПФО — 41-летний житель Чистополя Ильдар Ахметзянов. В его обязанности входило управление и руководство структурными подразделениями террористической организации, функционировавших на территории Татарстана, Чувашии и Самарской области.

На след подозреваемых удалось выйти в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Центра по противодействию экстремизму МВД по РТ и УФСБ РФ по Республике Татарстан.

Кроме того, Вахитовский суд сегодня арестовал жителя Набережных Челнов Раиса Гимадиева, которого подозревают в организации татарстанской ячейки «Хизб ут-Тахрир». Информация о задержании в Татарстане лидеров запрещенной террористической организации появилась накануне.