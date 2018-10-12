MMA дисквалифицировала Нурмагомедова и Макгрегора

Специальная атлетическая комиссия штата Невада временно дисквалифицировала бойцов ММА россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора, сообщает ESPN со ссылкой на исполнительного директора Nevada Athletic Commission Боба Беннетта.

Бойцы отстранены до того момента, как будет принято решение о назначении санкций в отношении бойцов. На данный момент дисквалификация будет действовать до 24 октября нынешнего года.

Нурмагомедов и Макгрегор наказаны за инцидент, произошедший после боя 7 октября. Тогда Хабиб выпрыгнул из октагона из-за оскорблений со стороны спарринг-партнера Конора, после чего началась массовая драка.

При этом ESPN отмечает, что, скорее всего, Нурмагомедов будет наказан в качестве зачинщика инцидента. Также, по словам канала, Беннетт затруднился ответить, почему гонорар получил лишь один из бойцов, а выплаты для Хабиба остаются замороженными.

Напомним, вчера Хабибу Нурмагомедову было присвоено звание почетного гражданина Грозного, а также вручен в подарок автомобиль за победу над ирландцем Конором Макгрегором.