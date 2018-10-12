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Нурмагомедов стал почетным гражданином Грозного

06:27, 12.10.2018
Нурмагомедов стал почетным гражданином Грозного
Фото: ru.wikipedia.org / BattleBeetle

Российскому бойцу смешанных единоборств (ММА) Хабибу Нурмагомедову присвоили звание почетного гражданина Грозного, а также вручили в подарок автомобиль за победу над ирландцем Конором Макгрегором.

«Мэр города Грозного Ибрагим Закриев сообщил о присвоении Хабибу [Нурмагомедову] звания «Почетный гражданин города Грозного». Указом главы Чеченской Республики отцу и тренеру спортсмена — Абдулманапу Нурмагомедову — присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры Чеченской Республики», — написал глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице «ВКонтакте».

Кроме того, Фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова преподнес бойцу ключи от автомобиля.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин встретился с Нурмагомедовым и поздравил его с победой над Макгрегором.

СпортОбщество
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