Нурмагомедов стал почетным гражданином Грозного

Российскому бойцу смешанных единоборств (ММА) Хабибу Нурмагомедову присвоили звание почетного гражданина Грозного, а также вручили в подарок автомобиль за победу над ирландцем Конором Макгрегором.



«Мэр города Грозного Ибрагим Закриев сообщил о присвоении Хабибу [Нурмагомедову] звания «Почетный гражданин города Грозного». Указом главы Чеченской Республики отцу и тренеру спортсмена — Абдулманапу Нурмагомедову — присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры Чеченской Республики», — написал глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице «ВКонтакте».

Кроме того, Фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова преподнес бойцу ключи от автомобиля.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин встретился с Нурмагомедовым и поздравил его с победой над Макгрегором.

