Зрители устроили массовую драку в зале после победы Нурмагомедова
Массовая драка произошла в зрительном зале после победы россиянина Хабиба Нурмагомедова над ирландцем Конором Макгрегором. Турнир UFC проходил в Лас-Вегасе.
В потасовке участвовали команды Макгрегора и Нурмагомедова. Драка позже перенеслась и в октагон, передает ТАСС.
Инцидент удалось локализовать при помощи охраны и находившихся в зале бойцов, не участвовавших в поединке. После завершения потасовки глава UFC Дэйна Уайт сделал предупреждение команде Макгрегора.
Напомним, Нурмагомедов одержал победу удушающим приемом в четвертом раунде и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.Происшествия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым