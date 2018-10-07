Зрители устроили массовую драку в зале после победы Нурмагомедова

Фото: скриншот

Массовая драка произошла в зрительном зале после победы россиянина Хабиба Нурмагомедова над ирландцем Конором Макгрегором. Турнир UFC проходил в Лас-Вегасе.

В потасовке участвовали команды Макгрегора и Нурмагомедова. Драка позже перенеслась и в октагон, передает ТАСС.

Инцидент удалось локализовать при помощи охраны и находившихся в зале бойцов, не участвовавших в поединке. После завершения потасовки глава UFC Дэйна Уайт сделал предупреждение команде Макгрегора.

Напомним, Нурмагомедов одержал победу удушающим приемом в четвертом раунде и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.