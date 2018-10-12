Полпред в ПФО представит Хабирова в качестве врио главы Башкирии в субботу

Полпред президента в ПФО Игорь Комаров официально представит врио главы Башкирии Радия Хабирова в субботу.

Церемония состоится днем в здании Госсобрания — Курултая Башкирии, сообщает пресс-служба главы РБ.

Напомним, что накануне Рустэм Хамитов подал в отставку. Временно исполняющим обязанности главы республики был назначен Радий Хабиров. В этой должности его утвердил президент РФ Владимир Путин.

Радий Хабиров был руководителем администрации президента РБ Муртазы Рахимова с 2003 по 2008 год. Потом он перешел в Аппарат президента РФ. В 2016-м чиновник неожиданно стал главой подмосковного Красногорска.

Стоит отметить, что Комаров тоже только в начале сентября сменил Михаила Бабича на посту полпреда президента в ПФО.