СКР возбудил уголовное дело после аварии с 11 погибшими в Чувашии

Следком возбудил уголовное дело по факту столкновения микроавтобуса и грузовика в Чувашии, в котором погибли 11 человек, еще 9 пострадали.

На сайте СКР сообщается, что дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц) «в связи с выявленными нарушениями» в деятельности владельцев микроавтобуса и грузовика.

На данный момент «у собственников транспортных средств изымается техническая и производственная документация, назначены судебные экспертизы», отмечает пресс-служба СУ СКР по ЧР.

Авария произошла в четверг вечером между населенными пунктами Лапсары и Карачуры в Чебоксарском районе Чувашии.

По предварительным данным, водитель самосвала «Мерседес» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским микроавтобусом «Фиат». В результате ДТП погибли 11 пассажиров микроавтобуса, который ехал из города Канаш в Москву. Еще девять доставлены в больницу.

По факту аварии уже возбуждено дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Водитель грузового автомобиля задержан.

Микроавтобус принадлежал частному лицу, в нем ехали на заработки в столицу жители Чувашии.

В связи с ДТП в республике объявлен траур.