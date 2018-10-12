МЧС уточнило число погибших при ДТП в Чувашии — с 13 до 11

В результате ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Чувашии, по уточненным данным, погибли 11 человек. До этого сообщалось о 13 погибших.

Как передает ГУ МЧС по Чувашской республике со ссылкой на Всероссийский центр медицины катастроф «Защита», все погибшие – пассажиры рейсового микроавтобуса «Fiat-Ducato», следовавшего по маршруту из Канаша в Москву. Всего в салоне находились 19 человек. Остальные восемь получили травмы, они были доставлены в чебоксарскую больницу скорой медицинской помощи.

В ликвидации последствий ДТП были задействованы 104 человека и 27 единиц техники, в том числе от МЧС России 27 человек личного состава и 7 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Чувашии автобус столкнулся с самосвалом. После было возбуждено уголовное дело.