Эксперт назвал главными кандидатами на пост главы РБ Каримова, Хабирова и Ялалова

Руководитель Центра развития региональной политики Илья Геращенков прокомментировал «Реальному времени» отставку главы Башкирии Рустэма Хамитова. Он также назвал основными кандидатами на освободившийся пост Тимербулата Каримова, Радия Хабирова и Ирека Ялалова.

«В любом случае им еще предстоит выиграть выборы, но не факт, что в Башкирии в 2019 году это будет сделать проще, чем в том же Хабаровском крае в 2018-м», — подчеркнул эксперт.

Геращенков назвал причиной ухода Хамитова давление крупных финансово-политических групп.

«После истории с «Башнефтью» позиции Хамитова существенно изменились, и вопрос о его отставке стал лишь делом времени», — добавил политолог.

При этом он отметил, что ситуация в регионе была стабильной. Все проблемы республики последнего времени были скорее фоном для отставки, нежели ее причиной, считает Геращенков.

Напомним, что Тимербулат Каримов является зятем Игоря Сечина (руководитель «Роснефти») и потомком башкирского литератора Мустая Карима. Его нередко называли кандидатом на пост главы РБ. Однако по слухам, самому Сечину не нравится идея ставить зятя на эту должность.

Радий Хабиров, поработавший в Аппарате президента РФ, на сегодня возглавляет подмосковный Красногорск. Президент РФ Владимир Путин уже назначил его врио главы республики.

Бывший мэр Уфы Ирек Ялалов только недавно перебрался в Совет Федерации. Однако схема, по которой муниципальный чиновник становится сенатором, чтобы получить федеральный уровень, а затем возвращается на место главы региона уже применялась в российской политике.