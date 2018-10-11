Следствие попросит суд арестовать Кокорина и Мамаева — СМИ

Следственные органы будут ходатайствовать в суде о заключении под стражу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, подозреваемых в хулиганстве.

«Как ожидается, следователь завтра в суде будет ходатайствовать о заключении Кокорина и Мамаева под стражу», — рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах.



Кокорина и Мамаева подозревают в избиении чиновника Минпромторга РФ Дениса Пака и водителя телеведущей Первого канала. Накануне футболисты были задержаны на двое суток. Они признали свою вину по совершенным избиениям людей. Кокорину и Мамаеву может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.