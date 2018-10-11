В Казань прибыл аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов
В Татарстан с рабочим визитом прибыли аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов и делегация из Казахстана.
Гости республики планируют ознакомиться с промышленным, инвестиционным и туристическим потенциалом Татарстана и обсудить возможные направления развития межрегионального сотрудничества.
Уже завтра, 12 октября, в казанском Кремле состоится расширенная встреча Ахметова с президентом РТ Рустамом Миннихановым, сообщает пресс-служба главы республики.ОбществоВласть Татарстан
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