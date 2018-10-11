Власти Пермского края не помогут «Амкару» с долгами
Власти Пермского края отказались помогать «Амкару» с погашением долгов в ходе банкротства футбольного клуба. Об этом заявил Максим Решетников на пресс-конференции в Instagram.
По словам главы региона, решение о закрытии клуба приняли его собственники. Также Решетников добавил, что никакой дополнительной помощи «Амкару» от правительства не будет.
Напомним, в июне стало известно, что футбольный клуб «Амкар» прекращает свое существование. О ликвидации клуба руководство команды объявило в июле.Общество
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