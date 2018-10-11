Новости общества

12:56 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Власти Пермского края не помогут «Амкару» с долгами

12:30, 11.10.2018
Власти Пермского края не помогут «Амкару» с долгами
Фото: permkrai.ru

Власти Пермского края отказались помогать «Амкару» с погашением долгов в ходе банкротства футбольного клуба. Об этом заявил Максим Решетников на пресс-конференции в Instagram.

По словам главы региона, решение о закрытии клуба приняли его собственники. Также Решетников добавил, что никакой дополнительной помощи «Амкару» от правительства не будет.

Напомним, в июне стало известно, что футбольный клуб «Амкар» прекращает свое существование. О ликвидации клуба руководство команды объявило в июле.

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты