Сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер порывами до 15-17 м/с

В четверг, 11 октября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами дождь

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, местами порывистый сильный до 15-17 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура воздуха днем от +4 до +9 градусов. В Казани днем ожидается от +7°С до +9°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +4°С до +7°С.

Ранее МЧС предупредило жителей Татарстана о сильном ветре 11 октября.

