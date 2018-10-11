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Сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер порывами до 15-17 м/с

04:34, 11.10.2018
Сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер порывами до 15-17 м/с
Фото: tatarmeteo.ru

В четверг, 11 октября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами дождь

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, местами порывистый сильный до 15-17 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура воздуха днем от +4 до +9 градусов. В Казани днем ожидается от +7°С до +9°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +4°С до +7°С.

Ранее МЧС предупредило жителей Татарстана о сильном ветре 11 октября.

Общество Татарстан
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