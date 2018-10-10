МЧС предупредило жителей Татарстана о сильном ветре 11 октября

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о грозе и сильном ветре с 18 часов 10 октября до 18 часов 11 октября.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», ночью и днем 11 октября местами по РТ и в Казани ожидается сильный северо-западный ветер порывами до 15—17 м/с, сообщили в МЧС.

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем местами дождь. Ветер порывистый сильный до 15—17 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от +7 до +12 градусов.