Александр Кокорин явился в полицию

Фото: commons.wikimedia.org / Анна Майер, Евгений Асмолов

Футболист Александр Кокорин вслед за Павлом Мамаевым пришел в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве для дачи объяснений по уголовному делу о хулиганстве.

«В настоящее время Александр Кокорин явился в полицию для проведения следственных действий», — сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк, ее цитирует ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что Кокорина объявят в федеральный розыск за неявку на допрос — СМИ.

Напомним, что Кокорин и Мамаев избили чиновника Минпромторга РФ Дениса Пака и гендиректора «НАМИ» Сергея Гайсина, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Адвокат Пака Геннадий Удунян заявил, что собирается добиваться самого строгого наказания для футболистов.

Изначально по факту драки возбудили дело по статье «Побои». Позднее в отношении Кокорина и Мамаева завели уголовное дело по статье «Хулиганство».