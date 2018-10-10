Кокорина объявят в федеральный розыск за неявку на допрос — СМИ

Футболист «Зенита» Александр Кокорин не явился на допрос по делу о хулиганстве.

По информации источника ТАСС, он будет объявлен в федеральный розыск.

Ранее представитель московской полиции Юрий Титов сообщил, что футболист «Краснодара» Павел Мамаев прибыл на допрос по этому делу в Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве.

Напомним, что Кокорин и Мамаев избили чиновника Минпромторга РФ Дениса Пака и гендиректора «НАМИ» Сергея Гайсина, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Адвокат Пака Геннадий Удунян заявил, что собирается добиваться самого строгого наказания для футболистов.

Изначально по факту драки возбудили дело по статье «Побои». Позднее в отношении Кокорина и Мамаева завели уголовное дело по статье «Хулиганство».