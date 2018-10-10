В Казани до 15 октября закроют муниципальную парковку на улице Кави Наджми

В Казани с 12 октября временно закроют одну из муниципальных парковок в центре города.

Речь идет о парковке, расположенной на обеих сторонах улицы Кави Наджми от пересечения с улицей Островского до начала пешеходной зоны на пересечении с улицей Баумана.

Причиной закрытия являются работы по перекладке теплотрассы, которые пройдут в районе домов №3 и 6 по улице Кави Наджми. Здесь также полностью перекроют проезжую часть.

Таким образом, парковка не будет функционировать с 22 часов 12 октября до 6 часов 15 октября, сообщается на сайте мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что в Казани к 1 ноября увеличат число парковочных мест на 1 185.