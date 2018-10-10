«Ягодинская слобода» продаст имущество на 46 млн рублей, которое находится в залоге у ТФБ

Конкурсный управляющий ООО «Ягодинская слобода» объявил о проведении торгов 21 ноября 2018 года.

На продажу выставлено имущество компании на общую сумму около 46 млн рублей. В том числе: 33 парковочных места на 12,8 млн рублей и три участка в Лаишевском районе Татарстана — на 5,9 млн руб., 10,8 млн руб. и 16,8 млн руб.

Все имущество находится в залоге у «Татфондбанка». Данные опубликованы в едином реестре банкротств.

Напомним, «Ягодинская Слобода» по-прежнему является одним из самых больших должников «Татфондбанка».