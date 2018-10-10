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Происшествия

Угрожавший взрывом у Кремля похвалил главу Росгвардии за смелость

10:46, 10.10.2018 1
Угрожавший взрывом у Кремля похвалил главу Росгвардии за смелость
Фото: скриншот видео youtube.com

Предприниматель Дмитрий Шалай, арестованный за угрозы взорвать машину с газовым баллоном у стен Кремля, заявил, что лично убедился в смелости главы Росгвардии, который вел с ним переговоры.

«Знал, что командующий Росгвардией не сдрейфит, чего бы кто ни говорил, он настоящий мужик, подошел, вытащил баллон, сел в машину, мы с ним поговорили», — цитирует «Медуза» Шалая.

Напомним, что 3 октября житель Приморья угрожал взорвать свой «Гелендваген» у стен Кремля. По информации Mash, он добивался встречи с главой Росгвардии Виктором Золотовым. В результате Золотов лично приехал на встречу с мужчиной и убедил его сдаться полиции.

Происшествия
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:07
    Шоу продолжается!!! Через некоторое время, Росгвардия сопроводит мигалками Дмитрия Шалая на "Гелендвагене" до места его жительства.
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