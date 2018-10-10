Угрожавший взрывом у Кремля похвалил главу Росгвардии за смелость

Предприниматель Дмитрий Шалай, арестованный за угрозы взорвать машину с газовым баллоном у стен Кремля, заявил, что лично убедился в смелости главы Росгвардии, который вел с ним переговоры.



«Знал, что командующий Росгвардией не сдрейфит, чего бы кто ни говорил, он настоящий мужик, подошел, вытащил баллон, сел в машину, мы с ним поговорили», — цитирует «Медуза» Шалая.

Напомним, что 3 октября житель Приморья угрожал взорвать свой «Гелендваген» у стен Кремля. По информации Mash, он добивался встречи с главой Росгвардии Виктором Золотовым. В результате Золотов лично приехал на встречу с мужчиной и убедил его сдаться полиции.