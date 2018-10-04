Глава Росгвардии лично убедил сдаться мужчину, угрожавшего взорвать машину у Кремля

Глава Росгвардии Виктор Золотов лично приехал на встречу с мужчиной, который угрожал взорвать машину на Васильевском спуске в Москве и убедил его сдаться полиции.

«Виктору Васильевичу доложили об этой ситуации и он принял решение поговорить с человеком сам. Подъехал на место, сел к нему в машину, переговорил, успокоил, убедил его сдаться» — рассказал экс-советник директора Росгвардии, депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По его словам, после разговора они вместе вышли из автомобиля и достали оттуда баллон с газом. После чего Золотов лично отдал ключи от машины представителям ФСО, а мужчина был задержан, передает ТАСС.

Хинштейн также сообщил, что владельцем автомобиля оказался предприниматель из Приморья, у которого возникли проблемы с бизнесом. По словам Хинштейна, эти проблемы не связаны с Росгвардией.



Ранее житель Приморья угрожал взорвать свой «Гелендваген» у стен Кремля. По информации Mash, он добивался встречи с главой Росгвардии Виктором Золотовым.