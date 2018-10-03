Житель Приморья пригрозил взорвать свой «Гелендваген» у стен Кремля — Mash

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У стен Кремля житель Приморья угрожает взорвать свой «Гелендваген».

Как сообщает Mash в Telegram, он хочет личной встречи с главой Росгвардии Виктором Золотовым.

По данным «Интерфакса», мужчина требует встречи с руководством страны и угрожает покончить с собой. «Пятый канал» отмечает, с мужчиной ведет переговоры комендант Кремля генерал-лейтенант ФСО Сергей Хлебников.

На данный момент территория Васильевского спуска оцеплена полицией. Автомобиль, в котором, предположительно, находится мужчина, стоит около храма Василия Блаженного.