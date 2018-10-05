В Москве суд арестовал жителя Приморья, угрожавшего взрывом у стен Кремля

Таганский суд Москвы отправил под арест до 3 декабря жителя Приморья Дмитрия Шалая, угрожавшего взорвать газовый баллон возле стен Кремля.

В отношении Шалая возбуждено уголовное дело о хулиганстве, связанном с сопротивлением представителю власти (ч. 2 ст. 213 УК РФ), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Юлию Сухинину.

Если дело дойдет до суда, мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, что 3 октября житель Приморья угрожал взорвать свой «Гелендваген» у стен Кремля. По информации Mash, он добивался встречи с главой Росгвардии Виктором Золотовым. В результате Золотов лично приехал на встречу с мужчиной и убедил его сдаться полиции.