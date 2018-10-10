Суд отказался признать недействительными сделки «ИнтехБанка» на сумму около 8,5 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов не смогло обжаловать решения судов о признании законными сделок по снятию денег со счетов в «ИнтехБанке» с 12 по 14 декабря 2016 года на сумму около 8,5 млн рублей.

Арбитражный суд Поволжского округа отказался признать недействительными банковские операции от 12 декабря на сумму 6,2 млн рублей. Данные опубликованы на сайте агентства.



Кроме того, Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд также не стал отменять решение предыдущей инстанции о признании законности банковских операций, совершенных 12, 13 и 14 декабря в общем размере 2,29 млн руб. со счета ООО «Мерси».

Напомним, АСВ добилось повторного рассмотрения дел о снятии физлицами почти 6 млн рублей в «ИнтехБанке».