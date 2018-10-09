АСВ добилось повторного рассмотрения дел о снятии физлицами почти 6 млн рублей в «ИнтехБанке»
Конкурсный управляющий ПАО «ИнтехБанка» добился отмены ранее вынесенных судебных актов по делу о выдаче физлицам 12 декабря почти 6 млн рублей.
Отмечается, что Арбитражный суд Поволжского округа решил отправить дела на новое рассмотрение в АС Татарстана. Данные опубликовало Агентство по страхованию вкладов.
Ранее в признании сделки сделок недействительными АСВ отказали и арбитраж Татарстана, и Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд.
Ранее АСВ не смогло оспорить сделки «ИнтехБанка» на 57,3 млн рублей.ЭкономикаБанки Татарстан
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