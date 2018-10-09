Трамп назовет нового постпреда США при ООН через 2—3 недели

Президент США Дональд Трамп выберет нового постоянного представителя страны при ООН в течение ближайших двух-трех недель объявит о кандидатуре.

«У нас есть несколько людей, которые бы очень хотели это сделать. Это прекрасная должность. Никки помогла сделать эту должность еще лучше», — сообщил на специальной пресс-конференции вместе с Никки Хейли.

Кандидаты будут обсуждаться Трампом вместе с генералами и самой Хейли, пишет «Лайф».

Ранее президент США Дональд Трамп принял отставку постоянного представителя США при ООН Никки Хейли.