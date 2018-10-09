Трамп принял отставку постпреда США при ООН Никки Хейли — СМИ

Фото: ru.wikipedia.org / United States Department of State

Президент США Дональд Трамп принял отставку постоянного представителя США при ООН Никки Хейли.

По информации портал Axios, дипломат обсуждала свой уход с должности «на прошлой неделе» в Белом доме. При этом дата ухода Хейли с занимаемой должности пока не известна.



Между тем, Трамп в своем Twitter анонсировал встречу с Хейли в Овальном кабинете Белого дома в 10:30 по местному времени (17:30 мск).

Никки Хейли стала постоянным представителем США при ООН в январе 2017 года. До этого она была губернатором Южной Каролины.

