Трамп принял отставку постпреда США при ООН Никки Хейли — СМИ
Президент США Дональд Трамп принял отставку постоянного представителя США при ООН Никки Хейли.
По информации портал Axios, дипломат обсуждала свой уход с должности «на прошлой неделе» в Белом доме. При этом дата ухода Хейли с занимаемой должности пока не известна.
Между тем, Трамп в своем Twitter анонсировал встречу с Хейли в Овальном кабинете Белого дома в 10:30 по местному времени (17:30 мск).
Никки Хейли стала постоянным представителем США при ООН в январе 2017 года. До этого она была губернатором Южной Каролины.
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