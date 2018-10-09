Анатолий Чепига в прошлом году продал свой Mercedes Александру Мишкину — СМИ

В прошлом году Анатолий Чепига продал Александру Мишкину свой автомобиль Mercedes.

По информации расследовательской группы Conflict Intelligence Team, Чепига, известный как Руслан Боширов, в 2017 году продал BMW X5 и сохранил за собой автомобильный номер. Его он использовал на новом автомобиле — Mercedes GL-Klasse. При этом штрафы за нарушения, совершенные на этом автомобиле, оплачивал некий Александр Евгеньевич.

С помощью базы данных страховых компаний исследователи выяснили, что автомобиль принадлежит Александру Мишкину. Они также обнаружили снимок водительского удостоверения Мишкина. На нем изображен человек, внешне похожий на Александра Петрова.

Ранее The Insider и Bellingcat сообщили, что за личностью подозреваемого в отравлении Скрипалей Руслана Боширова скрывается некий полковник ГРУ и Герой России Анатолий Чепига. Другой подозреваемый Александр Петров оказался военным врачом и полковником ГРУ Александром Мишкиным.