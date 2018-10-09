Медведев подписал постановление, разрешающее не раскрывать данные попавших под санкции акционеров

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выпустил постановление «Об информации, не подлежащей раскрытию управляющей компанией».

В нем говорится, что компании могут сами решить, раскрывать или не раскрывать для «неограниченного круга лиц» информацию об акционерах, если на них действуют ограничительные меры от другого государства. Постановление опубликовано на сайте правовой информации.

Напомним, из-за санкций некоторые компании российских бизнесменов, в том числе Rusal и En+ Олега Дерипаски, решили рассмотреть возможность смены юрисдикции с зарубежных офшоров на территорию России.