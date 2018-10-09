«Зенит» и «Краснодар» могут расторгнуть контракты с футболистами, которых подозревают в двух избиениях

«Зенит» и «Краснодар» рассматривают варианты разрыва контрактов с игроками, которых подозревают в двух избиениях, сообщает Sport24.

Пресс-служба краснодарского клуба выступила с официальным заявлением относительно поступка игрока Павла Мамаева.

«Первое, что мы можем сделать — это применить все возможные санкции, указанные в контракте. Мы наложим на игрока максимальный штраф и отстраним от тренировок с первой командой (к сожалению, в контракте заложен не очень большой срок). В данный момент мы изучаем, как разорвать контракт с игроком. К сожалению, контракты составлены таким образом, что они максимально защищают профессиональных спортсменов. Но мы сделаем все, чтобы этого добиться», — говорится в заявлении клуба.

Питерский «Зенит» также рассматривает варианты расторжения контракта с Александром Кокориным.

Напомним, вчера два футболиста, Мамаев и Кокорин, избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

Сегодня утром появилась информация, что ранее от рук футболистов также пострадал водитель журналистки Первого канала Ушаковой.