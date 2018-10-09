«Зенит» и «Краснодар» могут расторгнуть контракты с футболистами, которых подозревают в двух избиениях
«Зенит» и «Краснодар» рассматривают варианты разрыва контрактов с игроками, которых подозревают в двух избиениях, сообщает Sport24.
Пресс-служба краснодарского клуба выступила с официальным заявлением относительно поступка игрока Павла Мамаева.
«Первое, что мы можем сделать — это применить все возможные санкции, указанные в контракте. Мы наложим на игрока максимальный штраф и отстраним от тренировок с первой командой (к сожалению, в контракте заложен не очень большой срок). В данный момент мы изучаем, как разорвать контракт с игроком. К сожалению, контракты составлены таким образом, что они максимально защищают профессиональных спортсменов. Но мы сделаем все, чтобы этого добиться», — говорится в заявлении клуба.
Питерский «Зенит» также рассматривает варианты расторжения контракта с Александром Кокориным.
Напомним, вчера два футболиста, Мамаев и Кокорин, избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.
Сегодня утром появилась информация, что ранее от рук футболистов также пострадал водитель журналистки Первого канала Ушаковой.СпортФутбол
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым