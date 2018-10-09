Кокорин и Мамаев избили водителя ведущей Первого канала до инцидента в кафе — Mash

Перед дракой в московской кофейне футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виктора Соловьева.

По информации Telegram-канала Mash, утром перед походом в кафе игроки, находящиеся в нетрезвом состоянии, вышли из стриптиз-клуба и отправились на автомобильную стоянку. Там они стали пинать стоящие на пути машины.

Соловьев сделал им замечание, после чего футболисты его избили. Сейчас он находится в больнице с черепно-мозговой травмой.

Ведущая Ольга Ушакова подтвердила, что ее водителя избили.

Руководитель пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов рассказал, что было возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ («Побои»), передает "Интерфакс".

Накануне стало известно, что Кокорин и Мамаев участвовали в драке, в которой пострадали директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного транспорта Министерства промышленности и торговли России Денис Пак и гендиректор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.