Полина Егорова из Салавата выиграла еще одну медаль на ЮОИ-2018

Фото: Всероссийская федерация плавания

В Аргентине продолжаются соревнования в рамках летних юношеских Олимпийских игр. Накануне женская сборная команда России завоевала «бронзу» в комбинированной эстафете 4х100м. В составе российского квартета плыла и воспитанница башкирского спорта — Полина Егорова.

Как сообщили в пресс-службе Министерства молодежной политики и спорта РБ, спортсменка из Салавата стартовала предпоследней, приняв эстафету от Анастасии Макаровой. На тот момент россиянки плыли пятыми. Усилиями Полины Егоровой российская сборная улучшила результат на две позиции, а Елизавете Клеванович удалось его закрепить. Таким образом, наши девушки завоевывают «бронзу». Первыми финишировали представительницы Китая, а вторыми — Австралии.

Напомним, что в комбинированной эстафете Егорова вместе с другими россиянами выиграла «золото».

