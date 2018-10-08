Полина Егорова из Салавата — чемпион III летних юношеских Олимпийских игр — 2018

В Буэнос-Айресе открылись III летние юношеские Олимпийские игры.



В составе сборной команды России выступают три спортсмена из Башкортостана, сообщили в Министерстве молодежной политики и спорта Башкортостана. В соревнованиях по плаванию — лидер сборной Башкортостана — Полина Егорова. В турнире по стрельбе из лука за награды поборется уфимец Станислав Черемискин, Айгуль Гареева выступит в двух дисциплинах по велоспорту.

По итогам смешанной эстафеты 4х100 метров (вольный стиль) «золото» завоевала сборная России, в составе которой выступила воспитанница башкирского спорта, уроженка города Салават Полина Егорова. Второе место заняли пловцы из Бразилии, третье место у Китая.



Спортивный форум будет проходить до 18 октября. В соревнованиях принимают участие порядка четырех тысяч спортсменов в возрасте от 15 до 18 лет из 206 стран мира. Медали будут разыграны в 32 видах спорта.

По сравнению с предыдущими Играми, которые проходили в 2014 году в Нанкине, в программу предстоящих включены пять новых видов спорта: брейк-данс, каратэ, скалолазание, роллер-спорт и акробатика. Два вида спорта — сквош и поло — будут представлены в качестве демонстрационных.



