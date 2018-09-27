Захарова назвала вбросом публикацию о «настоящем имени» Руслана Боширова

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала «новым вбросом» публикацию The Insider и Bellingcat, в которой говорится, что за личностью подозреваемого Великобританией в отравлении Скрипалей Руслана Боширова скрывается некий полковник ГРУ Анатолий Чепига.

По словам представителя МИД, вброс был осуществлен сразу же, после выступления Терезы Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения».

«Она вновь озвучила обвинения в адрес России. Доказательств нет — соответственно продолжают информационную кампанию, основная задача которой отвлечь внимание от главного вопроса: что произошло в Солсбери?» — написала Захарова в Facebook.

Ранее сообщалось, что ФСБ проверит причастных к утечке личных данных россиян Александра Петрова и Руслана Боширова.

