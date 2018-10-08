Возбуждено уголовное дело после драки с участием Кокорина и Мамаева

В столичном управлении МВД сообщили о возбуждении уголовного дела после драки в московском кафе с возможным участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«По результатам проверки информации по факту конфликта, произошедшего в одном из московских кафе, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 116 УК России «Побои», — заявил начальник управления информации общественных связей ГУ МВД России Юрий Титов.

По его словам, полиция установила конфликт «между гражданином и двумя молодыми людьми», в результате которого мужчина получил несколько ударов, передает RT.

Напомним, что сегодня в первой половине дня футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев избили чиновника в одном из ресторанов Москвы. Им оказался директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного транспорта Министерства промышленности и торговли России Денис Пак, который вместе с гендиректором «НАМИ» Сергеем Гайсиным написали заявление в полицию.