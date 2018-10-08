Посол Нидерландов в России о кибератаках: «Нарушение международного права должно прекратиться»

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Посол Нидерландов Рене Джонс-Бос на встрече в МИД РФ заявила, что Москва должна прекратить нарушать международное право.

«На встрече я заявила, что Нидерланды несут ответственность за международные организации, которые находятся на их территории, в том числе ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия). Мы должны защищать их интересы и не допускать кибератак», — цитирует Джонс-Бос ТАСС.



«Мы дали России четкий сигнал, что это нарушение международного права должно прекратиться», — подчеркнула посол Нидерландов.



Она также добавила, что передаст информацию об итогах встречи в Гаагу.

Ранее власти Нидерландов объявили о высылке четырех россиян, которые якобы планировали совершить кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что ничего секретного в поездке российских специалистов не было. При этом Лавров подчеркнул, что Нидерланды не предоставили России фактов в связи с обвинениями россиян в киберпреступлениях.