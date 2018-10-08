Ничего тайного в поездке в Гаагу обвиненных в шпионаже россиян не было — Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что ничего секретного в поездке в апреле в Гаагу российских специалистов, обвиняемых Голландией в шпионаже, не было.



«Это была рутинная поездка, они не прятались: ни когда селились в гостиницу, ни когда прилетели в аэропорт, ни когда посещали наше посольство. И их задержали, ничего им не объяснили, не дали связаться с российскими представителями в нашем посольстве в Нидерландах, попросили уехать», — заявил он.



При этом Лавров подчеркнул, что Нидерланды не предоставили России фактов в связи с обвинениями россиян в киберпреступлениях.

«Я думаю, что мы в очередной раз имеем пример «мегафонной дипломатии», имеем пример пренебрежения правовыми механизмами, которые были созданы и существуют для рассмотрения возникающих проблем между любыми странами», — цитирует RT главу российского МИДа.

Ранее власти Нидерландов объявили о высылке четырех россиян, которые якобы планировали совершить кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия.