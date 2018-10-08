В результате взрыва на пороховом заводе в Перми погиб рабочий

На Пермском пороховом заводе днем в понедельник, 8 октября, взорвался газовый баллон.

По информации регионального ГУ МЧС, после хлопка пожара не было, разрушения на объекте отсутствуют. Со слов диспетчера предприятия, происшествие на технологический процесс не повлияло.

В результате ЧП скончался рабочий, двое пострадали. На данный момент выясняются все детали инцидента.

Напомним, ранее в результате пожара на химзаводе в Нижегородской области погиб один человек.