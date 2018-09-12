В результате пожара на химзаводе в Нижегородской области погиб один человек

Один человек погиб, еще один получил ожоги в результате возгорания на предприятии «Карбохим» в городе Дзержинске Нижегородской области.

«По предварительной информации, на территории предприятия произошел разлив растворителя на площади 300 кв. м с последующим возгоранием. На месте происшествия один человек погиб, еще один получил ожоги — он госпитализирован», — сообщает Главное управление МЧС РФ по региону.

По данным «Интерфакса», местные жители сообщили, что пожару предшествовал громкий хлопок, в ближайших домах «чуть не вышибло окна».

Как сообщается на сайте ООО НПО «Карбохим» (Дзержинск, Нижегородская область), предприятие работает с 1992 года, является крупным поставщиком химических материалов в России.

Основными видами выпускаемой продукции являются связующие для литейного производства, антипригарные краски, кислото-щелочестойкая замазка «Арзамит-5».

Напомним, что 31 августа под Нижним Новгородом произошел взрыв на заводе имени Свердлова, который производит взрывчатку, погибли пять человек. Руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин назвал ситуацию «тяжелой».