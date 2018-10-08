Стоимость проезда в Казани может вырасти до 32 рублей

Фото: Владимир Васильев

Казанские перевозчики требуют поднять стоимость проезда в автобусах до 32 рублей. В противном случае грозятся сойти с линий. Речь не о забастовке: с расчетами в руках представители автопредприятий доказывают, что при существующих тарифах уже через месяц-другой количество работающего подвижного состава резко сократится.

Как утверждают автобусники, с учетом необходимости оплачивать лизинг, роста цен на ГСМ и отсутствия в полном объеме компенсаций за перевозку льготников и пенсионеров, стоимость билета должна быть повышена до 30 рублей, а если заложить в нее еще и хотя бы минимальную рентабельность — до 32. При этом повышение стоимости проезда не даст эффекта, если не будет уменьшена скидка, предоставляемая на оплату проезда при использовании электронного кошелька. Почему прошлое повышение цен на проезд в общественном транспорте ввергло автоперевозчиков в убытки — читайте в материале «Реального времени».