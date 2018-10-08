Армянский игрок КНИТУ-КАИ (Казань) исполнил акробатический пенальти

Фото: НСФЛ

В национальной студенческой футбольной лиге был забит невероятный пенальти. Произошло это в матче между командами ЧГПУ (Чебоксары) и КНИТУ-КАИ (Казань), сообщает Sport24.ru.

Гости выиграли со счетом 4:0, а одним из героев встречи стал Норик Авдалян, в активе которого дубль. Один из голов футболист забил с пенальти, но исполнил его необычным образом. Нанося удар, Авдалян выполнил сальто назад. Вратарь, завороженный ударом нападающего, не успел даже среагировать на него.



После трех матчей КНИТУ-КАИ занимает 3-е место в чемпионате. ЧГПУ расположился на 5-й позиции.

