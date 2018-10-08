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В Казани сняли первые 6 минут сериала «Зулейха открывает глаза»

12:07, 08.10.2018
В Казани сняли первые 6 минут сериала «Зулейха открывает глаза»
Фото: realnoevremya.ru / Юлия Косолапкина

Съемки сериала «Зулейха открывает глаза» переехали в Казань. Вчера должны были снять первые два эпизода по 3 минуты в городе около главного здания Казанского федерального университета.

Участок от Астрономической до Университетской полностью погрузился в атмосферу прошлого столетия — в 1918. На месте съемок землей закрыли дорогу, заколотили деревянными досками окна и расклеили листовки, актуальные для того времени.

В съемках этих эпизодов задействованы порядка 60 человек съемочной группы, 70 человек массовки.

Подробнее о том, как проходили съемки, как искали актеров и о помощи правительства Татарстана читайте в материале «Реального времени».

ОбществоКультура Татарстан
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