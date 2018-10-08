АСВ не смогло оспорить снятия более 40 млн рублей физлицами в «Татфондбанке»
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отказался признать недействительными снятия денег физлицами в ПАО «Татфондбанк».
Общая сумма, которую пытался вернуть банк, составила 42,5 млн рублей. Операции производились с 6 декабря по 14 декабря 2016 года, сообщил конкурсный управляющий.
Законными признаны:
- Выдача 1 млн рублей 14 декабря со счета в банке, а также переводы 9, 12 и 13 декабря 31,98 млн рублей;
- снятие со счета в банке 6 декабря 1,28 млн рублей;
- досрочный возврат вклада 12 декабря 3,1 млн руб. и выдача со счета 13 декабря 1,58 млн рублей;
- перечисление физлицом 10, 12, 13 и 14 декабря 2,2 млн руб. со счета и выдача 14 декабря через банкомат 5 тыс. рублей;
- выдача 12 декабря 1,4 млн руб. с его текущего счета в банке.
Ранее Арбитражный суд РТ отказался признавать недействительной сделку ПАО «Татфондбанк» с физическим лицом на сумму 40 млн рублей.ЭкономикаБанки Татарстан
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