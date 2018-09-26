АСВ не смогло оспорить сделку «Татфондбанка» с физлицом на 40 млн рублей
Арбитражный суд Татарстана отказался признавать недействительной сделку ПАО «Татфондбанк» с физическим лицом на сумму 40 млн рублей.
Речь идет о банковской операции по переводу денежных средств 8 декабря 2016 года, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Агентство также не смогло оспорить еще четыре сделки «Татфондбанка» с физлицами на 9,6 млн рублей.
Кроме того, АС РТ отказал признать недействительной сделку кредитной организации с ООО Торговый Дом «Айс-Уфа» по переводу на счет третьего лица 3,8 млн рублей (30 ноября 2016 года).
Ранее Арбитражный суд Татарстана признал недействительными сделки ПАО «Татфондбанк» на общую сумму 33,8 млн рублей.ЭкономикаБанки Татарстан
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