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АСВ не смогло оспорить сделку «Татфондбанка» с физлицом на 40 млн рублей

12:07, 26.09.2018
АСВ не смогло оспорить сделку «Татфондбанка» с физлицом на 40 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Арбитражный суд Татарстана отказался признавать недействительной сделку ПАО «Татфондбанк» с физическим лицом на сумму 40 млн рублей.

Речь идет о банковской операции по переводу денежных средств 8 декабря 2016 года, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Агентство также не смогло оспорить еще четыре сделки «Татфондбанка» с физлицами на 9,6 млн рублей.

Кроме того, АС РТ отказал признать недействительной сделку кредитной организации с ООО Торговый Дом «Айс-Уфа» по переводу на счет третьего лица 3,8 млн рублей (30 ноября 2016 года).

Ранее Арбитражный суд Татарстана признал недействительными сделки ПАО «Татфондбанк» на общую сумму 33,8 млн рублей.

ЭкономикаБанки Татарстан
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