ХК «Ижсталь» проведет «почтовую» акцию к юбилею клуба

9 и 11 октября на матчах ХК «Ижсталь» состоится акция «От «Ижстали», с любовью» совместно с Удмуртским филиалом «Почты России», сообщает пресс-служба ижевской команды.

Болельщики хоккейного клуба «Ижсталь» прямо с места проведения матча смогут отправить по почте в любую точку мира оригинальные открытки, выпущенные ограниченным тиражом и посвященные юбилейному сезону команды. В период проведения акции «От «Ижстали», с любовью» каждый желающий сможет порадовать своих друзей и близких оригинальной открыткой, которую можно будет получить совершенно бесплатно, подписать и отправить с места события в любую точку земного шара. Для этого Почта России установит почтовый ящик, куда можно будет опустить открытку, предварительно наклеив на нее марку соответствующего номинала (приобрести можно будет на месте, цена — от 22 рублей), а работники Удмуртского филиала Почты России помогут участникам акции правильно написать индекс и оформить почтовое отправление.

Кроме того, свои почтовые отправления участники мероприятия смогут украсить памятным штемпелем, изготовленным по заказу Удмуртского филиала Почты России специально к 60-летию хоккейного клуба «Ижсталь».