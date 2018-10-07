Китай заподозрил президента Интерпола в нарушении закона страны

В Китае заподозрили президента Интерпола Мэна Хунвэя в нарушении закона,. Сейчас в отношении него ведется проверка.

«Мэн Хунвэй подозревается в нарушении закона. В настоящее время государственный комитет по надзору проводит расследование в его отношении», — говорится в сообщении центральной комиссии ЦК Компартии Китая по проверке дисциплины.

Ранее сообщалось, что в Китае пропал президент Интерпола Мэн Хунвэй. Глава Интерпола в конце сентября уехал в отпуск из Франции, и с тех пор о нем нет никаких известий. Французская полиция начала расследование по факту заявления о пропаже. Предполагается, что Хунвэя арестовали и подозревают в коррупции.